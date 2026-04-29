В Сергиевом Посаде развернут ПВР для пострадавших от последствий непогоды

Ероханова: в Сергиевом Посаде открыт ПВР для пострадавших от непогоды

В подмосковном Сергиевом Посаде развернули пункт временного размещения (ПВР) для пострадавших от последствий непогоды. Об этом рассказала глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова в своем Telegram-канале.

«Согласно решению штаба по ликвидации последствий стихии в Сергиевом Посаде, на базе ОДЦ «Октябрь» на Скобяном поселке развернут пункт временного размещения для жителей», — уточнила она.

По словам Ерохановой, в ПВР смогут обратиться люди, которые пострадали в результате непогоды или других чрезвычайных ситуаций, чтобы переждать критическое время в комфортных и безопасных условиях.

28 апреля в Москве обновился суточный рекорд высоты снежного покрова. По данным синоптиков, высота снежного покрова в районе базовой станции ВДНХ составила 10 сантиметров, что на три сантиметра выше, чем было в этот день в 1971 году.

Отмечается, что на других метеостанциях столицы зафиксировали от 6 см на Балчуге до 13 см снежного покрова в районе МГУ.

На территории Московской области самый высокий снежный покров наблюдался в Дмитрове. Там высота сугробов достигла 23 сантиметра, что соответствует климатической норме марта.

Ранее москвичей предупредили о капризной майской погоде.