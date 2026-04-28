В Москве измерили высоту снежного покрова

28 апреля в Москве обновился суточный рекорд высоты снежного покрова. Об этом сообщает портал «Метеовести».

По данным синоптиков, высота снежного покрова в районе базовой станции ВДНХ составила 10 сантиметров.

«Это на 3 см выше, чем было в этот день в 1971 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на других метеостанциях Москвы от 6 см на Балчуге до 13 см снежного покрова в районе МГУ.

На территории Московской области самый высокий снежный покров зафиксирован в Дмитрове. Там высота сугробов достигла 23 сантиметра. Такая высота снежного покрова соответствует климатической норме марта.

Синоптики уточнили, что снег в Москве в апреле считается нормой, но формирование снежного покрова наблюдается крайне редко. Последний раз подобное явление наблюдалось 35 лет назад, 24-25 апреля 1991 года.

28 апреля синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщал, что снег в Москве должен растаять к среде, 29 апреля, на дорогах он будет разбит машинами гораздо раньше.

Он добавил, что в северных районах Подмосковья отдельные островки могут сохраняться и в пятницу, 1 мая.

