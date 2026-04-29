Москвичей предупредили о небольших осадках 29 апреля

Облачная погода и небольшие осадки ожидаются 29 апреля в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, в российской столице прогнозируются дождь и мокрый снег. Температура воздуха днем будет варьироваться от +3°C до +5°C, а ночью опустится до -1°C. Атмосферное давление составит около 748 миллиметров ртутного столба. Скорость порывов ветра, который будет северо-западным, достигнет 6–11 м/с.

На территории области столбики термометров покажут от +1°C до +6°C в светлое время суток. В ночь на 30 апреля в Подмосковье похолодает до -4°C.

До этого ведущий специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина предупредила, что погода в Москве в мае будет капризной из-за сложного взаимодействия сезонных, климатических и атмосферных факторов. В частности, 1 мая в городе потеплеет до +9°C, однако местами пройдут дожди с мокрым снегом. Уже на следующий день столбики термометров будут показывать +15°C, обойдется без осадков.

Как объяснила метеоролог, изменения погоды, в том числе, связаны с циклонами и антициклонами. Первые приносят облачную погоду и осадки, а их взаимодействие с антициклонами провоцирует резкое колебание температуры.

