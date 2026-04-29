В России запустят проект о сохранении памяти с землей из мест боев

Комитет семей воинов Отечества с 7 мая начнет реализацию проекта о сохранении памяти с помощью земли, привезенной с мест боев. Об этом сообщила ТАСС руководитель комитета Юлия Белехова.
По ее словам, этот важный проект был непростым.
«Мы стартуем с Карелии, куда мы привезли в гильзах 122-мм и 155-мм землю с семи субъектов Российской Федерации: Херсонская, Запорожская области, ЛНР, ДНР, Курская, Брянская, Белгородская — землю с мест боев», — уточнила руководитель комитета.
Всю землю планируется высыпать в одно место — курган, а рядом с ним поместят гильзы.
«Чтобы каждая семья, вне зависимости от того, у кого воюет, у кого вернулся, у кого не вернулся, у кого пропавший без вести, каждый участник специальной военной операции — чтобы для всех было место, куда можно прийти, поклониться и отдать дань уважения и почтить память», — отметила Белехова.
Как рассказала руководитель комитета, военные, священнослужители, штабы комитета, волонтерские организации и администрации регионов оказали помощь в сборе земли для проекта.
