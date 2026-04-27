Российская актриса предложила создать должность омбудсмена по правам солдат СВО

Актриса Яна Поплавская предложила создать в России должность уполномоченного по правам солдат СВО. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Актриса подчеркнула, что кандидат на эту должность «должен быть вне конъюнктуры, совершенно независим и заточен на служение Родине».

«Этот человек должен быть на гражданской службе и абсолютно независимым, потому что мы видим и понимаем — армия завязана сама на себя. Не подойдут генералы в отставке и «медийные» депутаты. Это должен быть очень волевой человек, очень сильный духом. Вот ему как раз необходимо обеспечить иммунитет, охрану и бронированный автомобиль. И прямой доступ к президенту и министру обороны, к генеральному прокурору и директору ФСБ», — написала она.

По словам Поплавской, в качестве кандидатов на эту должность она видит только двух кандидатов: журналистку Анастасию Кашеварову и главу российского следкома Александра Бастрыкина. Актриса отметила, что она «беспрекословно» верит только им, а также президенту России Владимиру Путину.

Также актриса подчеркнула, что должность должна быть учреждена «в кратчайшие сроки». Поплавская добавила и то, что фонд «Защитники Отечества» не занимается некоторыми вопросами, поэтому омбудсмен не будет дублировать его функции.

В июне 2025 года писатель Захар Прилепин в письме к президенту России Владимиру Путину уже предлагал ввести в России должность уполномоченного по правам военнослужащих.

