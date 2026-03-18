В Севастополе стартовала акция в честь героев ВОВ и СВО «Сад памяти»

В Севастополе стартовал седьмой сезон ежегодной международной акции «Сад памяти», которая посвящена героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале мероприятия.

«Каждый участвующий в акции при посадке того или иного растения вспоминает своего предка, своего соседа, своего близкого родственника и тем самым почитает его, дает новую жизнь», — сказал глава дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Севастополя и лесного хозяйства Андрей Тихомиров.

Акция проходит в Балаклавском районе. Участники исполнили гимн Севастополя. Люди приходили на место семьями и коллективами.

В прошлом году в рамках акции только в Московской области на площади 20 га посадили более 43,5 тыс. сеянцев сосны и ели. Мероприятия прошли на площадках в Егорьевске, Рузском, Балашихе, Клину, Серпухове, Наро-Фоминске, Домодедово, Талдоме и Сергиевом-Посаде. Также в рамках акции провели концерты, мастер-классы и организовали полевые кухни.

Ранее акцию «Сад памяти» поддержали из космоса.