Житель Хакасии получил большой срок за призывы перечислять деньги ВСУ и оправдание теракта

Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Житель Хакасии получил 11 лет лишения свободы за призывы к сбору денежных средств для Вооруженных сил Украины, склонение к государственной измене и оправдание терроризма. Об этом сообщается в Telegram-канале Второго Восточного окружного военного суда.

В ходе судебного процесса было установлено, что Шоваа Хертек на своей странице в социальной сети призывал перечислять деньги Украине и ВСУ. Подсудимый также пытался склонить к государственной измене россиянина, уговаривая его оказать финансовую помощь украинской армии. Кроме того, Хертек опубликовал комментарии, оправдывающие террористическую атаку ВСУ на Крымский мост и теракт в отношении российских военнослужащих на территории Донецкой народной республики.

Военный суд по совокупности преступлений приговорил Хертека к 11 годам колонии строгого режима, с последующим двухлетним ограничением свободы на срок два года. Ему также запрещено три года размещать обращения и другие материалы в интернете.

10 апреля стало известно, что жительницу Запорожской области приговорили к 13 годам колонии за перевод денег ВСУ.

Ранее Верховный суд приговорил сахалинца к колонии за попытку сотрудничества с ВСУ.

 
Эвакуация на российском курорте, плата за международный интернет-трафик и РКН против «Метода». Главное за 28 апреля
