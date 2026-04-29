Родителям назвали основную опасность для детей в майские праздники

Водоемы являются основной опасностью для детей в период майских праздников. Об этом в беседе с РИА Новости заявила инструктор по профилактике пропаж поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Наталия Абрамова.

По ее словам, чаще всего на майские праздники граждане планируют выезжать на природу, на шашлыки, к водоемам.

«Самая основная опасность в данном случае — это вода», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что без взрослых детям вообще нельзя подходить к воде.

Также Абрамова рассказала, что взрослые, отправляясь с детьми на природу, часто просят старшего ребенка присмотреть за остальными. По ее словам, такого не должно происходить. Как минимум один взрослый всегда должен присматривать за детьми, заявила инструктор.

Она добавила, что в этот период массовые мероприятия могут представлять опасность, так как на них всегда есть риск потерять ребенка.

До этого член комитета Государственной думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб напомнила, что майские праздники в текущем году продлятся с 1 мая по 3 мая и с 9 мая по 11 мая. По ее словам, именно за счет переносов выходных с мая на январь стали возможны длинные новогодние каникулы.

