Стало известно, куда россияне поедут на майские праздники

На майские праздничные выходные россияне чаще всего покупают билеты в Москву, Санкт-Петербург и Калининград, а среди зарубежных стран выбирают Узбекистан и Турцию. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса путешествий «Туту».

«На майские праздники россияне чаще всего выбирают для авиаперелетов Москву (15% бронирований), Санкт-Петербург (11%) и Калининград (10%). Среди зарубежных авианаправлений лидером стал Узбекистан (16%), на втором месте Турция (15%), на третьем — Беларусь (11%). Среди железнодорожных направлений лидирует Москва (30%), далее следуют Санкт-Петербург (13%) и Ростов-на-Дону (4%). По числу бронирований отелей в России лидирует Санкт-Петербург (25%), затем Москва (13%) и Казань (6%). Среди зарубежных направлений чаще всего выбирают Беларусь (24%) и Турцию (23%), также востребован Китай (8%)», — сообщили в «Туту».

