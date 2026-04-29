РКК: люди в приграничье России больше всего нуждаются в лекарствах и одежде

Самыми необходимыми наборами, в которых нуждаются жители приграничных регионов России, являются гигиенические наборы, постельное белье, одежда и лекарства. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Он рассказал, что изначально у таких граждан были самые простые потребности — гигиенические, продуктовые наборы, постельное белье, резиновые тапочки, одежда. Такая же ситуация наблюдается и сейчас, когда происходят атаки на жилые объекты на территории приграничных регионов РФ, отметил глава РКК.

Также он заявил, что набор гуманитарных сервисов насчитывает 28 направлений помощи жителям.

«В конкретной ситуации нам нужно просто достать из нашего такого веера мер поддержки тот или иной механизм, который действительно поможет людям», — добавил Савчук.

До этого сообщалось, что трое мирных жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев, вернулись в Россию в рамках проведенного между РФ и Украиной обмена.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России рассказал о создании полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.