В Испании назвали причину железнодорожной аварии, в которой погибли 46 человек

Авария на железной дороге, которая в январе 2026 года случилась в Испании, произошла из-за повреждения рельса. Об этом сообщает газета Mundo, ссылаясь на доклад властей.

«В качестве причины схода с рельсов и последующей аварии установлено наличие повреждения рельса», — цитирует издание фрагмент документа.

Отмечается, что эти выводы являются предварительными, а в ходе продолжающегося расследования могут быть установлены новые факты.

18 января в районе населенного пункта Адамус на юге Испании (провинция Кордова) произошла железнодорожная катастрофа. Речь идет о столкновении двух скоростных поездов Iryo и Alvia. Они следовали в противоположенных направлениях. Поезд Iryo перевозил около 300 пассажиров и сошел с рельсов на прямом участке ж/д. При этом он оказался на соседнем пути, что привело к сходу с рельсов второго состава. В результате аварии погибли 46 человек.

Ранее два поезда столкнулись в Словакии.