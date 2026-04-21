Россияне рассказали, чем планируют заняться на майские праздники

В России каждый пятый житель планирует заняться ремонтом на майские праздники
Согласно исследованию девелопера Level Group, которое есть в распоряжении РИАМО, каждый третий опрошенный россиянин (28%) планирует на майские праздники отправиться на дачу или просто покинуть пределы города, чтобы насладиться свежим воздухом. При этом 27% респондентов собираются остаться в городе и провести время в спокойном ритме: выспаться, погулять, сходить в гости или в кино.

Каждый пятый житель страны (22%) намерен посвятить майские праздники квартирным делам — начать или продолжить ремонт, обновить интерьер или собрать мебель. Самым непопулярным форматом отдыха стали путешествия — их выбрал каждый десятый респондент (10%).

13% опрошенных сообщили, что в длинные выходные им придется работать: на майские у них выпадают рабочие смены.

Как отмечала исполнительный директор Альянса турагентств Наталья Осипова, в этом году майские праздники продлятся всего шесть дней — это будут самые короткие выходные за последние восемь лет. Поэтому большинство россиян останутся на это время дома.

