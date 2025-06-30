В России стартует новый этап эксперимента по въезду мигрантов со сдачей биометрии

Иностранцы могут сдать биометрию до въезда в Россию через приложение

Иностранные граждане из безвизовых стран теперь могут заранее пройти биометрическую регистрацию для въезда в Россию через мобильное приложение. Соответствующий эксперимент начал действовать во всех пунктах пропуска через государственную границу, пишет ТАСС.

Для оформления необходимо предоставить фотографии и биометрические данные, а также указать цель визита в заявлении. Система позволяет пройти процедуру до пересечения границы, что должно упростить процесс въезда.

Пилотный проект стартовал 1 декабря 2024 года в крупных аэропортах и на автомобильном пункте пропуска «Маштаково». С 1 мая к нему подключился аэропорт Внуково. Теперь программа расширена на все пограничные переходы.

От обязательной биометрии освобождены граждане Белоруссии, дети младше шести лет, дипломаты и сотрудники международных организаций с семьями.

В мае председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме предложил ввести обязательную биометрическую регистрацию для всех мигрантов, приезжающих в Россию.

Ранее в МВД призвали депортировать безработных мигрантов.