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В России стартует новый этап эксперимента по въезду мигрантов со сдачей биометрии

Иностранцы могут сдать биометрию до въезда в Россию через приложение
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Илья Питалев/РИА Новости

Иностранные граждане из безвизовых стран теперь могут заранее пройти биометрическую регистрацию для въезда в Россию через мобильное приложение. Соответствующий эксперимент начал действовать во всех пунктах пропуска через государственную границу, пишет ТАСС.

Для оформления необходимо предоставить фотографии и биометрические данные, а также указать цель визита в заявлении. Система позволяет пройти процедуру до пересечения границы, что должно упростить процесс въезда.

Пилотный проект стартовал 1 декабря 2024 года в крупных аэропортах и на автомобильном пункте пропуска «Маштаково». С 1 мая к нему подключился аэропорт Внуково. Теперь программа расширена на все пограничные переходы.

От обязательной биометрии освобождены граждане Белоруссии, дети младше шести лет, дипломаты и сотрудники международных организаций с семьями.

В мае председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме предложил ввести обязательную биометрическую регистрацию для всех мигрантов, приезжающих в Россию.

Ранее в МВД призвали депортировать безработных мигрантов.

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