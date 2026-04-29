Разрыв в зарплатах между Москвой и регионами сократился до 12-летнего минимума

Разница в зарплатах между Москвой и регионами сокращается уже четыре года подряд, хотя в предыдущие два десятилетия она почти непрерывно росла. Сейчас разрыв упал до 12-летнего минимума. Это показало исследование Т—Ж, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В 2025 году средняя номинальная начисленная заработная плата в России составила около 100 тысяч рублей. Но эта сумма слабо отражает реальное положение дел в стране за пределами столицы — на нее заметно влияют высокие московские зарплаты. Если убрать их из расчетов, то средний показатель составит лишь 75,5 тысячи рублей — это медиана средних зарплат на уровне регионов.

Столь сильная разница объясняется двумя причинами. Во-первых, в Москве намного больше зарабатывают — в среднем 181 тысячу рублей по итогам 2025 года. А во-вторых, столичный рынок труда — самый крупный в стране. Здесь работает больше 8,5 млн человек, что составляет около 12% всего объема трудовых ресурсов РФ.

Таким образом, разница между московскими и региональными зарплатами в 2025 году превысила 105 тысяч рублей. Для сравнения, годом ранее она составляла 95,5 тысячи, а в 2021-м — 71,3 тысячи.

Но если смотреть не на номинальную разницу в рублях, а на соотношение зарплат, то выяснилось, что разрыв в последние годы, наоборот, сокращается. Если в 2021-м работник в Москве в среднем получал в 2,72 раза больше, чем житель провинции, то в 2025-м — уже в 2,39 раза.

Аналитики провели сравнение с 2021 годом, потому что тогда разрыв в зарплатах достиг пикового значения. Для сравнения, в начале нулевых он составлял 1,85 раза. С тех пор региональное неравенство почти неуклонно росло в течение двух десятилетий. Но в 2022 году случился разворот тренда — разрыв стал сокращаться, причем вдвое быстрее, чем он рос до этого.

За четыре года показатель откатился до уровня, на котором он был 12 лет назад.

Т—Ж

Разрыв сократился из-за того, что в регионах зарплаты росли быстрее, чем в Москве. За четыре года в столице стали зарабатывать в среднем на 60% больше, а за ее пределами — на 82%. При этом в некоторых субъектах показатель средней зарплаты за это время удвоился. Так, в Курганской области он вырос на 102%, а в республиках Татарстан и Марий Эл — на 98 и 99%.

Москва же вместе с Санкт-Петербургом расположились по динамике зарплат в середине восьмого десятка — лишь в десяти российских регионах они росли медленнее. Причем половина из них — это богатые сырьем северные территории, где средняя зарплата в 2025 году превышала 135 тысяч рублей, такие как ХМАО, где добывают 40% российской нефти.

В целом для регионов с высокими зарплатами характерен более медленный темп роста. Организациям, которые и без того много платят своим сотрудникам, сложнее наращивать фонд оплаты труда. Условно: для увеличения зарплаты работнику в Ростовской области на 10% она должна вырасти на 7 тысяч рублей, а в Москве — на 18 тысяч. И чем выше расходы на персонал, тем ниже рентабельность бизнеса, поэтому у повышения есть экономически обоснованные пределы.

Эффект высокой базы можно считать одним из объяснений сокращения зарплатного неравенства между Москвой и провинцией. В числе других причин директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов называет влияние специальной военной операции.

«Большую роль здесь играет ситуация новой реальности, определившая оживление ряда производств, сосредоточенных в различных регионах страны, прежде всего оборонно-промышленного комплекса, которые дали новые рабочие места для проживающих там граждан. Кроме того, денежное вознаграждение шло и участникам СВО, которые опять-таки большей частью формировались не из Москвы», — отмечает эксперт.

По словам научного руководителя Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, разрыв в зарплатах сокращается в первую очередь из-за распространения удаленной работы, которое началось еще в пандемию.

«Мы наблюдаем сближение заработных плат квалифицированных работников — и с высшим, и со средним профессиональным образованием — между Москвой и миллионниками. Еще семь лет назад разрыв был один к двум, сейчас — один к полутора. А по ряду направлений, например по квалифицированным IT-разработчикам, разрыва нет вообще — ты можешь в любом месте зарабатывать те же деньги, что получают в Москве или Питере», — рассказал экономист.

Также он указывает на влияние цифровых платформ, которые не только расширяют доступ к удаленной работе, но и благоприятно сказываются на региональных рынках труда. Платформы создают рабочие места для местного населения, в том числе для людей, которые не могут трудиться полный рабочий день.

«По сравнению с традиционной занятостью здесь ниже порог входа. Пенсионеры, кормящие матери, люди с инвалидностью — те, кто испытывал сложности с поиском работы из-за временных или физических ограничений, теперь могут найти себе источник дохода на платформах, где можно регулировать интенсивность труда», — отмечает Кузьминов.

Социолог и экономист из Высшей школы менеджмента СПбГУ Ольга Никифорова соглашается, что развитие цифровых платформ и распространение удаленной работы, меняют ландшафт рынка труда. Специалисты из регионов получают доступ к столичным и международным проектам без необходимости релокации, что повышает их уровень доходов. Одновременно компании, оптимизируя издержки, все чаще нанимают квалифицированных сотрудников из регионов, где стоимость жизни ниже, подчеркивает эксперт.

«Усиление миграционного оттока, старение населения и сокращение экономически активного населения в ряде регионов обостряют конкуренцию за работников. Работодатели вынуждены повышать заработные платы не только для привлечения, но и для удержания персонала. Этот эффект особенно заметен в отраслях с высокой текучестью: торговля, логистика, производство, социальные услуги», — рассказала Никифорова.

Вместе с тем эксперты сомневаются, что нынешнее сокращение регионального неравенства можно считать устойчивым. Владимир Климанов обращает внимание, что хотя разрыв и уменьшился в последние годы, он все еще остается большим. «Уверен, что лидерство Москвы по отношению к другим регионам будет сохраняться на достаточно высоком уровне и в будущем», — считает экономист.

А Ольга Никифорова предположила, что сокращение разрыва с Москвой в среднем по стране может маскировать растущее неравенство между самими регионами. По ее словам, динамика в нефтегазовых субъектах существенно отличается от ситуации, например, в аграрных областях или логистических хабах. Периоды сближения зарплат часто носят временный характер и могут смениться новыми волнами дифференциации при изменении внешних условий. «Особенно это касается регионов, чьи высокие темпы роста напрямую связаны с геополитической конъюнктурой рынка труда», — подчеркнула эксперт.

