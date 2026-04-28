«Фиксируется омоложение»: исполнители терактов в России становятся моложе

НАК: более 80% терактов в РФ совершают люди моложе 35 лет
Порядка 80% преступлений террористической направленности совершается на территории России молодыми людьми в возрасте до 35 лет. Об этом рассказал официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский в ходе совещания по противодействию вовлечения молодежи в террористическую деятельность, передает ТАСС.

«Фиксируется омоложение террористического контингента. 80%, а сейчас уже и больше преступлений совершается лицами до 35 лет», — сообщил он.

По словам Пржездомского, вербовщики пользуются возрастными и психологическими особенностями молодежи, не до конца сформированным мировоззрением, ценностными установками — это не позволяет молодым людям своевременно оценивать угрозы и последствия совершаемых деяний.

Более того, отметил представитель НАК, все чаще жертвами вербовщиков и исполнителями терактов становятся подростки из внешне благополучных семей. Пржездомский подчеркнул, что подростки становятся дешевым и доступным ресурсом для совершения преступлений террористической направленности, да и система вербовки «получается не затратная» для преступников.

До этого генпрокурор Александр Гуцан заявил, что число несовершеннолетних, причастных к террористической и экстремистской деятельности в России, увеличилось в два раза.

Ранее более 150 подростков внесли в список террористов в России.

 
