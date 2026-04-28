Власти попросили жителей Москвы не выходить на улицы из-за сильного ветра и снега

Мэрия Москвы: из-за непогоды горожанам следует воздержаться от выхода на улицы
28 апреля жителям Москвы следует воздержаться от выхода на улицы города. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства российской столицы.

В публикации отмечается, что, по прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и в течение дня 28 апреля. Ожидаются похолодание до отрицательных значений, сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, налипание снега на проводах и деревьях, возможно образование гололедицы. В связи с этим горожанам и гостям столицы лучше не выходить на улицы. Следует быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, при управлении личным транспортом необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

27 апреля стало известно, что на фоне неблагоприятных погодных условий на Казанском и Савеловском направлениях Московской железной дороги приостановили движение поездов.

Ранее москвичам рассказали, когда в столицу придет настоящая весна.

 
