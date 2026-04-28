Путин раскрыл, что надо делать, чтобы родителей в России было «все больше и больше»

В России необходимо увеличить число граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко, пишет ТАСС.

«Чтобы родителей было все больше и больше, нужно <…> увеличивать охват граждан, проходящих диспансеризацию с точки зрения оценки репродуктивного здоровья», — сказал глава государства.

Путин добавил, что эта мера должна распространятся не только на женщин, но и на мужчин.

В свою очередь Мурашко отметил, что такая диспансеризация сегодня пользуется все большей популярностью среди россиян. По его словам, в Минздраве этому «несказанно рады».

До этого Путин призвал популяризировать родительство и сделать его «модным» в обществе. Президент отметил, что россияне должны понимать ценность счастья материнства и отцовства. Для этого он призвал деятелей культуры делать все, чтобы пропагандировать рождение детей через фильмы, книги и прочие проекты.

При этом семья, по словам Путина, не должна чувствовать снижение уровня достатка после рождения ребенка. Глава государства указал, что важным является не только материальное состояние семьи, но и внутреннее, духовное благополучие родителей.

Ранее демограф заявил, что на рождаемость первых детей не влияют выплаты и налоги.

 
По России покатилась волна сокращений. 13 признаков, что скоро уволят и вас
