Суд конфисковал у главы «Мелбета» имущество на 4,5 млрд и взыскал еще 6 млрд

Суд в Москве взыскал с главы «Мелбета» Ляпустина более 10,5 млрд рублей

Тушинский районный суд Москвы конфисковал имущество главы букмекерской конторы «Мелбет» Игоря Ляпустина на 4,5 млрд руб. и взыскал с него еще 6 млрд по гражданскому иску потерпевшего. Об этом РИА Новости сообщил адвокат осужденного Алексей Цаплин.

28 апреля Ляпустина приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Причиной стало хищение 699 млн руб. у бывшего владельца «Мелбета» Александра Градуленко. В ходе судебных прений прокурор запрашивал для подсудимого девять лет тюрьмы и конфискацию активов на 4 млрд.

Из-за судимости за незаконную организацию азартных игр Градуленко не мог дальше заниматься этим бизнесом. В 2016 году он продал букмекерскую контору ирландской компании. Позднее Ляпустин приобрел «Мелбет» уже у иностранных владельцев, заплатив 90 млн рублей.

Градуленко обратился в полицию с заявлением, где утверждал, что Ляпустин незаконно завладел его бизнесом. Назначенная по делу экспертиза определила сумму ущерба в 699 млн рублей. Защита осужденного указывала, что в материалах дела отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие задолженность или факт хищения.

