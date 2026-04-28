Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Суд конфисковал у главы «Мелбета» имущество на 4,5 млрд и взыскал еще 6 млрд

Суд в Москве взыскал с главы «Мелбета» Ляпустина более 10,5 млрд рублей
Shutterstock/FOTODOM

Тушинский районный суд Москвы конфисковал имущество главы букмекерской конторы «Мелбет» Игоря Ляпустина на 4,5 млрд руб. и взыскал с него еще 6 млрд по гражданскому иску потерпевшего. Об этом РИА Новости сообщил адвокат осужденного Алексей Цаплин.

28 апреля Ляпустина приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Причиной стало хищение 699 млн руб. у бывшего владельца «Мелбета» Александра Градуленко. В ходе судебных прений прокурор запрашивал для подсудимого девять лет тюрьмы и конфискацию активов на 4 млрд.

Из-за судимости за незаконную организацию азартных игр Градуленко не мог дальше заниматься этим бизнесом. В 2016 году он продал букмекерскую контору ирландской компании. Позднее Ляпустин приобрел «Мелбет» уже у иностранных владельцев, заплатив 90 млн рублей.

Градуленко обратился в полицию с заявлением, где утверждал, что Ляпустин незаконно завладел его бизнесом. Назначенная по делу экспертиза определила сумму ущерба в 699 млн рублей. Защита осужденного указывала, что в материалах дела отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие задолженность или факт хищения.

До этого суд арестовал активы и имущество на общую сумму более 61,1 млрд рублей по делу основателя 1xbet Семиохина.

Ранее экс-депутат Госдумы Малик Гайсин получил 14 лет колонии за растрату 385 млн рублей.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!