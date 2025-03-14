По делу основателя 1xbet арестовано более 60 млрд рублей

Московский суд арестовал активы и имущество на общую сумму более 61,1 млрд рублей в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего совладельца букмекерской компании 1xbet Романа Семиохина. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Дело связано с незаконной организацией и проведением азартных игр.

Из его материалов следует, что обеспечительные меры наложили на имущество компании «Ставка.ру», которая ранее была известна как «Букмекер паб» (1xbet). Семиохин владел почти 88% долей компании.

По версии следствия, он передал принадлежащие ему доли в пользу фирмы супруги своего отца, чтобы скрыть имущество от ареста.

Защита подозреваемого, который объявлен в международный розыск, возражала против ареста, заявляя, что деньги не являются собственностью обвиняемого. В связи с этим суд исключил из постановления указание на принадлежность арестованных средств Семиохину, но меру не изменил.

В мае прошлого года обвинение в мошенничестве предъявили генеральному директору букмекерской конторы «Мелбет» Игорю Ляпустину.

Ранее следствие попросило арестовать замглавы УВД по делу о взятке от гендиректора «Фонбета».