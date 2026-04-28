Суд вынес приговор главе букмекерской конторы «Мелбет»

Суд дал восемь лет колонии главе букмекерской конторы «Мелбет» Ляпустину
Суды общей юрисдикции города Москвы

Суд приговорил к восьми годам колонии главу букмекерской конторы «Мелбет» Игоря Ляпустина. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам адвоката Ляпустина Алексея Цаплина, подсудимый был взят под стражу в зале суда.

В прениях сторон государственный обвинитель запросил для подсудимого девять лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей, а также потребовал конфискации имущества на сумму 4 миллиарда рублей.

По данным следствия, Ляпустин похитил 699 миллионов рублей у бывшего собственника букмекерской конторы Александра Градуленко.

Как рассказал РИА Новости Цаплин, Градуленко имел судимость за незаконную организацию азартных игр, из-за чего не мог продолжать эту деятельность и в 2016 году продал контору ирландской компании, у которой позже Ляпустин выкупил «Мелбет» за 90 миллионов рублей. Градуленко обратился в полицию с заявлением о незаконном присвоении букмекерской конторы Ляпустиным; экспертиза оценила ущерб в 699 миллионов рублей, хотя защита Ляпустина утверждала, что в материалах дела нет документов, подтверждающих долг или хищение. Адвокат добавил, что Ляпустин дважды пытался отправиться на СВО, но суд оба раза отказал ему.

Ранее суд арестовал активы на 61 млрд рублей по делу основателя 1xbet Семиохина.

 
