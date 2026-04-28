Суд вынес приговор главе букмекерской конторы «Мелбет»

Суд приговорил к восьми годам колонии главу букмекерской конторы «Мелбет» Игоря Ляпустина. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам адвоката Ляпустина Алексея Цаплина, подсудимый был взят под стражу в зале суда.

В прениях сторон государственный обвинитель запросил для подсудимого девять лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей, а также потребовал конфискации имущества на сумму 4 миллиарда рублей.

По данным следствия, Ляпустин похитил 699 миллионов рублей у бывшего собственника букмекерской конторы Александра Градуленко.

Как рассказал РИА Новости Цаплин, Градуленко имел судимость за незаконную организацию азартных игр, из-за чего не мог продолжать эту деятельность и в 2016 году продал контору ирландской компании, у которой позже Ляпустин выкупил «Мелбет» за 90 миллионов рублей. Градуленко обратился в полицию с заявлением о незаконном присвоении букмекерской конторы Ляпустиным; экспертиза оценила ущерб в 699 миллионов рублей, хотя защита Ляпустина утверждала, что в материалах дела нет документов, подтверждающих долг или хищение. Адвокат добавил, что Ляпустин дважды пытался отправиться на СВО, но суд оба раза отказал ему.

