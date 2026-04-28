Экс-гендиректору «Фонбет» Анохину дали восемь лет строгого режима за взятку силовику

Суд в Подмосковье вынес приговор трем фигурантам громкого дела о коррупции, включая бывшего гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Ему дали восемь лет и два месяца колонии строгого режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СКР по Московской области.

Кроме того, Анохин должен будет выплатить штраф в размере 12 млн рублей. Его подельники — адвокат и экс-начальник одного из отделений полиции — получили семь лет и два месяца колонии строгого режима со штрафом 12 млн рублей и 3,5 года колонии общего режима со штрафом 0,5 млн рублей соответственно.

Все трое признаны виновными в даче взятки в особо крупном размере, посредничестве во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие установило, что Анохин, желая избежать передачи в следственные органы результатов оперативно-разыскной деятельности ФСБ о хищениях бюджетных средств на его прежнем месте работы, через цепочку посредников передал взятку в размере 60 млн рублей.

Однако один из посредников и оперативник, которому предназначались деньги, участвовали в оперативном эксперименте, поэтому сразу после передачи средств вся схема была раскрыта, а подозреваемые задержаны. Анохин после этого написал явку с повинной.

При обысках правоохранители изъяли у фигурантов дела 55 млн рублей, которые впоследствии были обращены в доход государства.

Ранее стало известно, что Анохина разрабатывал друг из ФСБ.