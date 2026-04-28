Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Экс-гендиректору «Фонбет» Анохину дали восемь лет строгого режима за взятку силовику

Павел Бедняков/РИА Новости

Суд в Подмосковье вынес приговор трем фигурантам громкого дела о коррупции, включая бывшего гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Ему дали восемь лет и два месяца колонии строгого режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СКР по Московской области.

Кроме того, Анохин должен будет выплатить штраф в размере 12 млн рублей. Его подельники — адвокат и экс-начальник одного из отделений полиции — получили семь лет и два месяца колонии строгого режима со штрафом 12 млн рублей и 3,5 года колонии общего режима со штрафом 0,5 млн рублей соответственно.

Все трое признаны виновными в даче взятки в особо крупном размере, посредничестве во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие установило, что Анохин, желая избежать передачи в следственные органы результатов оперативно-разыскной деятельности ФСБ о хищениях бюджетных средств на его прежнем месте работы, через цепочку посредников передал взятку в размере 60 млн рублей.

Однако один из посредников и оперативник, которому предназначались деньги, участвовали в оперативном эксперименте, поэтому сразу после передачи средств вся схема была раскрыта, а подозреваемые задержаны. Анохин после этого написал явку с повинной.

При обысках правоохранители изъяли у фигурантов дела 55 млн рублей, которые впоследствии были обращены в доход государства.

Ранее стало известно, что Анохина разрабатывал друг из ФСБ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
