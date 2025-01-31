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Стало известно, почему глава «Фонбета» не смог подкупить сотрудника ФСБ

«Ъ»: попытка главы «Фонбет» Анохина дать взятку ФСБ провалилась из-за посредника
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Начальник отдела по борьбе с налоговыми преступлениями и криминальными банкротствами УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы подполковник Артем Подопросветов провалил попытку гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина дать взятку сотруднику ФСБ, сообщает «Коммерсантъ».

Полицейский оставил себе 10 миллионов рублей, которые предназначались для подкупа. В результате обыска деньги нашли в квартире Подопросветова.

Анохин обналичил для дачи взятки 60 миллионов рублей, большую часть из которых он передал посредникам. Анохин хотел с помощью взятки избежать уголовной ответственности за хищение выделенных из бюджета на развитие спорта в Московском регионе средств.

Анохин занимал должности вице-президента Российского футбольного союза (РФС) и президента Московской федерации футбола. До апреля 2022 года он был членом исполкома Российского футбольного союза и председателем комитета массового футбола Российского футбольного союза. Также он бывший генеральный директор футбольного клуба «Химки», работал в клубе с 2020 по 2021 год.

Ранее еще троих подозреваемых по делу Анохина задержали в Подмосковье.

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