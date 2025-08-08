Обвиняемый во взятке экс-глава «Фонбет» написал явку с повинной после задержания

Бывший руководитель букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин, обвиняемый в передаче взятки в размере 60 млн рублей сотрудникам силовых структур, подал явку с повинной сразу после своего задержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Согласно документам, после задержания Анохин добровольно сообщил следователю пароль от своего смартфона и передал само устройство, на котором находились важные для расследования сведения.

В апреле сообщалось, что Анохин долгое время дружил с полковником ФСБ, разрабатывавшим дело против него.

В марте Сергей Анохин попросил отправить его на СВО.

О задержании Анохина стало известно 29 января. По версии следствия, Анохин через посредников передал взятку в размере 60 млн рублей для того, чтобы избежать передачи в следственные органы информации о хищении средств. 30 января он был отправлен под арест.

Анохин занимал должности вице-президента Российского футбольного союза (РФС) и президента Московской федерации футбола. До апреля 2022 года он был членом исполкома Российского футбольного союза и председателем комитета массового футбола Российского футбольного союза. Также он бывший генеральный директор футбольного клуба «Химки», работал в клубе с 2020 по 2021 год.

