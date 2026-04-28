В Туапсе установили емкости с водой в ряде микрорайонов

Борис Морозов/РИА Новости

В нескольких микрорайонах Туапсе появились емкости с водой. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципалитета Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

«В Туапсе емкости с водой установили в микрорайонах улицы Звездной, Грознефть и в селе Кроянском. Из них потребители отключенных от водоснабжения улиц смогут пополнить запасы», — написал он.

28 апреля Вооруженные силы Украины в третий раз за апрель атаковали кубанский Туапсе. В городе из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов загорелся нефтеперерабатывающий завод, жителей ближайших домов эвакуируют. Местные рассказывают о «черных облаках» над городом и опасаются, что «опять нефть с неба будет лить».

Впоследствии оперштаб Краснодарского края сообщил, что в результате атаки в Туапсе начался пожар на НПЗ — причиной стало падение обломков беспилотников.

В регион вылетел глава МЧС РФ Александр Куренков для личного контроля работ по тушению возгорания и ликвидации последствий на заводе.

Ранее журналисты рассказали о рисках распространения пожара на НПЗ в Туапсе.

 
