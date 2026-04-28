«Ноги забились, но справились»: волонтер рассказал о своем первом задании в Дагестане

Издание Life выпустило спецпроект о восстановлении Дагестана после наводнения
Команда Life выпустила репортаж о последствиях разрушительного паводка в Дагестане и неравнодушных людях, прибывших в регион на помощь пострадавшим. Герой сюжета — будущий техник-спасатель из Москвы Артем Журавлев. В свои 19 лет он попросился в волонтеры.

Как вспоминает молодой человек, из-за нехватки опыта постоянно присутствовал страх ошибиться, но бывалые товарищи его поддерживали и делились знаниями. Больше всего новоиспеченному волонтеру запомнилась первая эвакуация: пришлось тащить тяжелую лодку против течения.

«Ноги забились, но ничего, справились. У людей сначала пустой взгляд был, но мы их разговорили и они начали проявлять эмоции», — поделился Артем.

Как отмечает издание, повседневная работа волонтеров связана с расчисткой затопленных домов, вывозом испорченных вещей, доставкой необходимой помощи и поддержкой жителей, оставшихся один на один с последствиями стихии.

Начавшиеся в конце марта мощные ливни вызвали в Дагестане масштабные подтопления, перебои с подачей воды и электричества, повреждения мостов и автомобильных дорог. Были эвакуированы более 11 тысяч человек. Эти паводки оказались одними из самых масштабных для региона за последние годы, особенно сильно пострадали южные и центральные районы.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий стихии. Она ввела в республике режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По поручению главы государства Минюст представит ему доклад о помощи пострадавшим. Российский лидер подчеркнул, что поддержку должны получить даже те, чье жилье было построено с нарушением закона.

Ранее общественница восхитилась неравнодушием людей к Дагестану.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!