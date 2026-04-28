Найдено тело еще одного погибшего при сходе лавины на руднике в Бурятии

Обнаружено тело четвертого погибшего при сходе лавины на руднике «Ирокинда» в Муйском районе Бурятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«Еще одно тело обнаружено спасателями в Бурятии», — рассказали в министерстве.

До этого нашли тела троих человек. Под завалами могут находиться еще два человека.

Лавина сошла на промышленную площадку рудника в 10.30 по местному времени (5.30 мск). В результате под снегом оказались девять работников предприятия, которые в это время расчищали технологическую дорогу у рудника. Три человека смогли выбраться самостоятельно.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

Рудник «Ирокинда» разрабатывает Ирокиндинское месторождение золота, находится в 75 км от станции Таксимо. Совместно с рудником работает золотоизвлекательная фабрика.

Ранее четыре туриста попали под лавину в горах Бурятии.