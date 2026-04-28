Путин прибыл в Федеральный центр медицины катастроф

Президент РФ Владимир Путин приехал в Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве. Об этом сообщил журналистам директор ФЦМК Алексей Осипов, пишет «Интерфакс».

Президент осмотрел выставку, на которой представлены образцы отечественной медицинской техники, в их числе оснащение машин скорой помощи: аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, кардиографы, устройства телемедицины.

Важным экспонатом выставки является мобильный операционный комплекс.

«Это те современные устройства, которые позволяют больницу первого уровня в считанные часы переводить в регионах с ЧС в технологичные стационары», — сказал Осипов.

В феврале Путин посетил выставку передовых технологий, на которой глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала главе государства о создании первого бионического протеза руки с очувствлением — в этом протезе есть специальные датчики давления и прибор, способный трансформировать информацию в электрические сигналы и формировать стимулы.

Ранее Путин завил о необходимости активнее внедрять цифровые технологии в медицине.