Дом престарелых под Калининградом прикрыли из-за ужасных условий для стариков

Калининградский область суд приостановил деятельность пансионата «Милосердие» по уходу за престарелыми и инвалидами в связи с нарушениями санитарно-эпидемического законодательства. Об этом пишет «Интерфакс».

Проверка Роспотребнадзора, выявившая нарушения, состоялась 15 апреля. Она показала, что посуда в доме престарелых была плохо вымыта, блюда готовили без технологических документов, а в салате и вовсе нашли кишечную палочку. Также на кухне не было достаточного количества оборудования, инвентаря и посуды, ежедневный осмотр работников заведения не проводился. Из пяти сотрудников только у троих есть медкнижки, в них отсутствовали сведения о прививках.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения в части стирки и дезинфекции личного и постельного белья проживающих.

После проверки «Милосердие» закрыли на 90 дней для устранения нарушений. Некоторых постояльцев забрали родственники, остальных перевели в другие социальные учреждения.

До этого в России предложили оборудовать камерами видеонаблюдения, работающими круглосуточно, а также тревожными кнопками все дома престарелых. Авторы инициативы обратили внимание, что в последнее время нередко всплывают случаи, когда у стариков обнаруживаются травмы из-за того, что они живут в учреждениях, не следующих никаким нормам безопасности. По этой причине уже не первый год обсуждается тема того, как сделать пребывание пожилых людей в домах престарелых безопасным.

Также предлагается ужесточить уголовную ответственность за нарушения, допущенные в отношении пожилых. В первую очередь – за пытки и другие действия, от которых страдают люди, находящиеся в беспомощном состоянии.

Ранее семья обвинила сотрудников пансионата в избиении их родственника с болезнью Альцгеймера.