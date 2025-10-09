На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семья обвинила сотрудников пансионата в избиении их родственника с болезнью Альцгеймера

В Подмосковье семья обвинила персонал пансионата в избиении их родственника
true
true
true
close
Telegram-канал Осторожно, Москва

В Подмосковье семья рассказала о том, что их родственника с болезнью Альцгеймера избили в частном доме престарелых. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Члены семьи отправились в отпуск и не смогли взять с собой 78-летнего дедушку из-за проблем со здоровьем. По отзывам они нашли частный дом для пожилых людей в Сходне и внесли оплату.

Во время отдыха родственники связывались с персоналом. Сотрудники говорили о хорошем самочувствии пенсионера.

Спустя некоторое время один из членов семьи приехал забирать мужчину и обнаружил многочисленные травмы.

«Медики, осмотревшие дедушку, обнаружили у него ушибы, множественные гематомы и инфицированный ожог кисти правой руки II степени», – сообщается в публикации.

Специалисты пансионата, по словам семьи, заявили, что мужчина сам нанес эти травмы. Травму на руке они объяснили тем, что постоялец «просто об асфальт оцарапался».

Родственники пострадавшего обратились в полицию.

Ранее одна пенсионерка напала с кулаками на другую в пансионате на юге Петербурга.

