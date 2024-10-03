В России призвали оборудовать камерами и тревожными кнопками дома престарелых

Все дома престарелых и другие жилые помещения для пожилых россиян следует оборудовать камерами видеонаблюдения, работающими круглосуточно, а также тревожными кнопками. Такое предложение депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил главе Минтруда Антону Котякову, передает RT со ссылкой на копию письма.

В последнее время нередко всплывают случаи, когда у стариков обнаруживаются травмы из-за того, что они живут в круглосуточных учреждениях, не следующих никаким нормам безопасности, напомнил эксперт. По этой причине уже не первый год обсуждается тема того, как сделать пребывание пожилых людей в домах престарелых безопасным.

Решить эту проблему поможет утверждение правила, согласно которому все такие учреждения для проживания пожилых граждан будут оснащены камерами круглосуточного наблюдения и тревожными кнопками.

Также Ветров призвал ужесточить уголовную ответственность за нарушения, допущенные в отношении пожилых. В первую очередь – за пытки и другие действия, от которых страдают люди, находящиеся в беспомощном состоянии.

Недавно в Казани обнаружили нелегальный дом престарелых, где постояльцев держали в антисанитарных условиях. Это произошло после того, как одна из пациенток пансионата скончалась и неустановленные лица присвоили ее имущество. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее пенсионерка перелезла через двухметровый забор и сбежала из дома престарелых.