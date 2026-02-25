Путин похвалил уровень внедрения цифровизации в российскую медицину

Президент РФ Владимир Путин похвалил уровень внедрения цифровизации в Москве, в частности в медицинскую сферу. Об этом он сказал в ходе выступления на пленарном заседании Форума будущих технологий, трансляцию ведет канал «Россия 24».

«Уже не являются фантастикой отдельные органы человека. Вот, правда, до создания, так скажем, «живого сердца» еще не добрались, но к этому двигаются», — сказал глава государства.

Путин посетил выставку передовых технологий, на которой глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала главе государства о создании первого бионического протеза руки с очувствлением — в этом протезе есть специальные датчики давления и прибор, способный трансформировать информацию в электрические сигналы и формировать стимулы.

Скворцова напомнила, что два года назад на этом же форуме Владимир Путин поручил ФМБА создать первые в мире очувствленные протезы. Тогда же, в 2024-м, Путин поручил расширить сеть центров протезирования в российских регионах.

Ранее пермские ученые разработали технологию «интеллектуального армирования» протезов.