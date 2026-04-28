Профсоюз мигрантов отреагировал на повышение пошлин для приезжих на 1000%

Резкое повышение пошлин для мигрантов на 1000% не сильно отразится на рынке труда, так как затронет не более 1–2% приезжих в Россию на заработки. Речь идет о сборах, которыми облагается очень малое количество иностранцев, имеющих вид на жительство и подающих на гражданство, объяснил НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

Так он прокомментировал сообщение о том, что в России с июля госпошлины для иностранцев вырастут на 200–1000% (до 12 раз). В частности, ВНЖ подорожает до 30 000 руб., РВП — до 15 000 руб., а гражданство — до 50 000 рублей. Таким образом, эти меры отразятся на небольшом количестве трудовых мигрантов, пояснил специалист.

«Это всего несколько процентов от общего количества трудовых мигрантов, 1-2%. Это никак не повлияет на мигрантов, которые приезжают работать по патентам или трудовым договорам, — заверил Каримов. — Эти граждане приезжают из государств, входящих в ЕврАЭС».

Что касается общей ситуации с трудоустройством мигрантов, то работы в России им хватает, жалоб ни от кого не поступало, добавил председатель профсоюза. Хотя, по данным hh.ru, сегодня на одно резюме приходится десять соискателей, это касается только некоторых сфер деятельности, заключил специалист.

Напомним, глава «Справедливой России» Сергей Миронов, комментируя в беседе с «Газетой.Ru» новость о том, что правительство поддержало повышение пошлин для мигрантов, отметил, что их размер должен быть еще больше. Он пообещал, что депутаты предложат соответствующие правки в документ, так как повышение пошлин отсечет тех, кто не хочет зарабатывать в России.

