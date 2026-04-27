В Госдуме заявили, что повышение пошлин для мигрантов не приведет к дефициту рабочей силы

Миронов: пошлины для мигрантов должны быть еще выше
Правительство поддержало повышение пошлин для мигрантов, а прием в гражданство теперь обойдется в 50 тысяч рублей вместо 4,2 тысяч. Руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что пошлины должны быть еще выше. И это, как отметил депутат, не приведет к дефициту рабочей силы.

«Редкий случай, когда я поддержу инициативу Минфина. Если для наших людей все вокруг дорожает, почему для мигрантов должно быть исключение. Я бы, пожалуй, даже еще увеличил цифры, и когда этот законопроект будет проходить Думу, возможно, наша фракция предложит соответствующие поправки. Что касается иностранцев из западных стран, для них такие пошлины все равно копейки, а с нелегалами-мигрантами у нас стали реально бороться – тут надо отдать должное МВД», — подчеркнул он.

Миронов считает, что повышение пошлин отсечет тех, кто не хочет зарабатывать в России.

«Повышение пошлин возможно отсечет часть желающих попасть в Россию, и я не вижу здесь ничего плохого, если не уверен, что сможешь здесь хорошо заработать, незачем вообще ехать. Все вышесказанное не отменяет нашей принципиальной позиции – отказ от безвизового режима для жителей Центральной Азии и мораторий на предоставление гражданства для гостей с Юга, прежде всего — из Таджикистана. Если рабочие руки нам нужны – другое дело, какие и на каких условиях — то такие новые граждане нам не нужны от слова «совсем», — заключил депутат.

Издание «Коммерсантъ» до этого сообщило, что в рамках поправок к Налоговому кодексу России значительно увеличится сбор для иностранцев за визовые и регистрационные действия. Предлагается увеличить сбор за визу на въезд и выезд, за многократное пересечение границы, за получение ВНЖ, за разрешение на получение образования и за вход и выход в российское гражданство. Авторы инициативы считают, что нововведения принесут дополнительно в российский бюджет порядка 8 млрд рублей.

Ранее в России изменили условия выплат мигрантам единого пособия на детей.

 
