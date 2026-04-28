После драки учителя с учеником в школе Кузбасса завели дело

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Кузбассе завели уголовное дело после инцидента с дракой учителя и ученика. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

В отношении педагога возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Правоохранители устанавливают детали и обстоятельства случившегося, действиям руководства школы также дадут правовую оценку.

Инцидент произошел в Междуреченске. Как рассказали очевидцы, учитель математики подрался с шестиклассником. На кадрах с места заметно, как сначала педагог несколько раз толкает несовершеннолетнего к доске, затем — к выходу. Около двери школьник стал толкать учителя, после чего уже в коридоре между ними завязалась драка.

Ранее Минобр Кузбасса отреагировал на драку ребенка и учителя на уроке.

 
