В Кузбассе оскорбление учителя закончилось для ученика дракой с педагогом

В Кемеровской области между учителем и учеником произошла драка. Об этом сообщают местные паблики.

Инцидент произошел в Междуреченске. Как рассказали очевидцы, речь идет об учителе математики и шестикласснике. На кадрах с места заметно, как сначала педагог несколько раз толкает несовершеннолетнего к доске, затем – к выходу. Около двери школьник стал толкать учителя, после чего уже в коридоре между ними завязалась драка.

Как рассказали сами школьники, между оппонентами произошел конфликт. За две недели до инцидента шестиклассник оскорбил учителя, и тот не пускал его на занятия.

В день драки он якобы пришел на занятия и сказал, что уже конец четверти и «хочет учиться», после чего педагог «распустил руки».

На данный момент следователи проводят проверку.

До этого зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил штрафовать родителей за оскорбительное отношение детей в отношении учителей. Он добавил, что увидев отсутствие серьезного наказания для школьника-хама, другие могут легко последовать примеру.

Ранее 13-летний подросток выстрелил в отца из-за нежелания идти в школу.