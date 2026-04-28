Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Кузбассе оскорбление учителя закончилось для ученика дракой с педагогом

Telegram-канал Типичный Междуреченск Мыски новости

В Кемеровской области между учителем и учеником произошла драка. Об этом сообщают местные паблики.

Инцидент произошел в Междуреченске. Как рассказали очевидцы, речь идет об учителе математики и шестикласснике. На кадрах с места заметно, как сначала педагог несколько раз толкает несовершеннолетнего к доске, затем – к выходу. Около двери школьник стал толкать учителя, после чего уже в коридоре между ними завязалась драка.

Как рассказали сами школьники, между оппонентами произошел конфликт. За две недели до инцидента шестиклассник оскорбил учителя, и тот не пускал его на занятия.

В день драки он якобы пришел на занятия и сказал, что уже конец четверти и «хочет учиться», после чего педагог «распустил руки».

На данный момент следователи проводят проверку.

До этого зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил штрафовать родителей за оскорбительное отношение детей в отношении учителей. Он добавил, что увидев отсутствие серьезного наказания для школьника-хама, другие могут легко последовать примеру.

Ранее 13-летний подросток выстрелил в отца из-за нежелания идти в школу.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!