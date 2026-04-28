Минобр Кузбасса отреагировал на драку ребенка и учителя на уроке

Минобразования Кемеровской области прокомментировало инцидент с дракой учителя и школьника на уроке в Междуреченске. В беседе с Сiбдепо сотрудники ведомства заверили, что уже начали проводить проверку и примут соответствующие решения по ее результатам.

Речь идет о конфликте учителя математики с шестиклассником, который очевидцы сняли на видео. На кадрах видно, как преподаватель толкает мальчика к доске, а потом – к выходу из кабинета, однако около двери ученик начинает ему отвечать, после чего завязывается драка. Учащиеся позднее сообщили, что за две недели до случившегося мальчик оскорбил учителя, из-за чего тот не пускал его на уроки, и именно из-за прихода ученика в класс вспыхнул конфликт.

«По ее результатам будут приняты соответствующие решения», — пообещали в министерстве.

Сообщалось также, что по факту случившегося проверку проводят следователи.

Накануне зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил штрафовать родителей за оскорбительное отношение детей в отношении учителей. Он отметил, что не всегда проблему можно решить правилами и юридическими стандартами – важны нестандартные педагогические меры и наказание, пропорциональное проступку. Увидев отсутствие серьезного наказания для школьника-хама, другие могут легко последовать примеру, убежден парламентарий.

