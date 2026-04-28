Россиянам объяснили, в каких случаях лечить ожирение по ОМС будут хирургией

В России бариатрическую хирургию включили в ОМС, однако такие операции показаны пациентам в крайне тяжелых случаях – при высоком риске смертности и сопутствующих болезнях. Об этом «Парламентской газете» сообщил завкафедрой терапии и общеврачебной практики национального НИИ общественного здоровья им.Семашко, главный специалист Минздрава Московской области по общеврачебной практике Роман Горенков.

Он объяснил, что на сегодняшний день основной причиной развития ожирения у россиян становится неправильное питание – с детства люди едят продукты, насыщенные сахаром, жирами, солью и пустыми калориями при малой питательности. Если к этому добавляется малоподвижный образ жизни, риски заболевания возрастают.

Но включение бариатрической хирургии в ОМС не значит, что всех пациентов с диагнозом ожирение будут направлять под нож – операция рассматривается как заключительный этап лечения, когда другие методы не помогли, предупредил Горенков.

«Когда вес больше 40 килограммов на метр квадратный, это третья степень ожирения, независимо от сопутствующих заболеваний. Или когда индекс массы тела больше 35 килограммов на метр квадратный при наличии сопутствующих заболеваний или осложнений», — пояснил специалист.

Среди осложнений он выделил сахарный диабет второго типа, гипертонию, обструктивное апноэ, жировую болезнь печени, а также ортопедические заболевания, когда от чрезмерной нагрузки веса страдают опорно-двигательный аппарат, позвоночник и суставы.

Причем даже при сильно выраженном ожирении первоначально пациенту пропишут консервативную терапию – диеты, физнагрузку, медикаментозную помощь, а также психологическую поддержку. Если в течение 6-12 месяцев это не приведет к результатам, а у пациента при этом будет выявлен угрожающий жизни кардиометаболический риск, то будет назначаться операция, объяснил врач.

«Важно подчеркнуть, что это не косметологическая операция, а метаболическое вмешательство, способное снизить смертность и риск осложнений», — заключил Горенков.

Напомним, о том, что россияне с ожирением смогут получать хирургическую помощь по ОМС, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Как отмечала врач-эндокринолог Наталья Петрова, это решение говорит о масштабности проблемы – на сегодня ожирение диагностировано у 25% взрослого населения, с учетом людей с предожирением от лишнего веса страдают 60-70%. На этом фоне растет популярность бариатрического лечения, хирургическое вмешательство позволяет снизить массу тела на 50-80%, отметила врач.

Ранее в Минздраве заявили о проблеме с ожирением детей России.