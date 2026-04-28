В ФСБ раскрыли причину ареста супруги российского военного в Молдавии

ФСБ: супруга военного была осуждена в Молдавии по надуманному обвинению

Возвращенная жена российского военного, проходящего службу в Приднестровье, была осуждена в Молдавии на год по надуманному обвинению. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ, передает ТАСС.

«Была задержана сотрудниками службы информации и безопасности Республики Молдова 3 июля 2025 года в аэропорту Кишинева, куда она прилетела, надеясь на встречу с мужем. По сфальсифицированному обвинению в даче взятки сотруднику пограничной службы она привлечена к уголовной ответственности и приговорена к лишению свободы сроком на один год», — сказал он.

Также женщине вменили штраф $12 тыс.

Помимо этого, в марте текущего года против женщины возбудили дополнительное уголовное дело по статье 338 УК Республики Молдова (шпионаж).

28 апреля в ходе обмена на границе с Польшей также были возвращен в Россию археолог Александр Бутягин. По данным ФСБ, двое россиян были обменены на двух кадровых офицеров спецслужбы Молдавии. Обмен стал возможен благодаря многоэтапной операции, которую российские правоохранители провели совместно с КГБ Белоруссии.

Как сообщали в ФСБ, разведчики Молдавии понимали, что их разоблачили. Однако они пытались скрыть свою причастность к кадровому составу иностранных спецслужб.

