Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Польше заявили о технике, заглядывающей на территорию Белоруссии

Kuba Stezycki/Reuters

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский рассказал, что польская оптоэлектронная техника, установленная на границе с Белоруссией, может «заглядывать» вглубь белорусской территории. Об этом сообщает РИА Новости.

Кервиньский пояснил, что в процесс создания инфраструктуры были вложены большие средства. В частности, со стороны МВД было инвестировано почти 3 млрд злотых (около 49,8 млрд рублей). Министр уточнил, что деньги пошли на то, чтобы заграждение на польско-белорусской границе стало не просто забором, а «настоящим барьером, который невозможно форсировать». Он позволяет «заглядывать» на территорию Белоруссии.

«Это новая оптоэлектронная система, новые вышки с электроникой, которая позволяет нам заглядывать также вглубь белорусской границы так, чтобы видеть и противодействовать возможным угрозам», — поделился Кервиньский.

14 апреля министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польская граница с Белоруссией «полностью перекрыта».

По словам министра, на границе с Польшей «должным образом» функционирует физическая блокада, системы оптоэлектронного наблюдения и быстрого реагирования. Косиняк-Камыш рассказал, что безопасность обеспечивают пять тысяч военных, а также пограничники и полиция.

Ранее в Латвии обвинили Белоруссию в переброске мигрантов-борцов в страны ЕС.

 
Теперь вы знаете
Снежный коллапс перед майскими: могут ли уволить за опоздание из-за снегопада?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!