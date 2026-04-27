В Польше заявили о технике, заглядывающей на территорию Белоруссии

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский рассказал, что польская оптоэлектронная техника, установленная на границе с Белоруссией, может «заглядывать» вглубь белорусской территории. Об этом сообщает РИА Новости.

Кервиньский пояснил, что в процесс создания инфраструктуры были вложены большие средства. В частности, со стороны МВД было инвестировано почти 3 млрд злотых (около 49,8 млрд рублей). Министр уточнил, что деньги пошли на то, чтобы заграждение на польско-белорусской границе стало не просто забором, а «настоящим барьером, который невозможно форсировать». Он позволяет «заглядывать» на территорию Белоруссии.

«Это новая оптоэлектронная система, новые вышки с электроникой, которая позволяет нам заглядывать также вглубь белорусской границы так, чтобы видеть и противодействовать возможным угрозам», — поделился Кервиньский.

14 апреля министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польская граница с Белоруссией «полностью перекрыта».

По словам министра, на границе с Польшей «должным образом» функционирует физическая блокада, системы оптоэлектронного наблюдения и быстрого реагирования. Косиняк-Камыш рассказал, что безопасность обеспечивают пять тысяч военных, а также пограничники и полиция.

Ранее в Латвии обвинили Белоруссию в переброске мигрантов-борцов в страны ЕС.