В ходе обмена на границе с Польшей возвращены в Россию археолог Александр Бутягин и супруга российского военного, проходящего службу в Приднестровье. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, передает РИА Новости.

«В результате прошедшего на белорусско-польском участке границы обмена на Родину возвращены двое граждан нашей страны – российский ученый Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего <...>, ранее незаконно удерживаемые в недружественных России государствах», — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, двое россиян были обменены на двух кадровых офицеров спецслужбы Молдавии. Обмен стал возможен благодаря многоэтапной операции, которую российские правоохранители провели совместно с КГБ Белоруссии.

Отмечается, что разведчики Молдавии понимали, что их разоблачили. Однако, подчеркнули в ФСБ РФ, они пытались скрыть свою причастность к кадровому составу иностранных спецслужб.

По словам участников обмена, переговоры начались еще в сентябре 2025 года, а отправной точкой к их организации послужило обращение к главе Белоруссии отдельных лидеров дружественных стран. Впоследствии Лукашенко отдал соответствующие поручения Комитету госбезопасности и лично участвовал в обсуждении деталей обмена в ходе двусторонних контактов с союзниками.

Ранее в Польше заявили о технике, заглядывающей на территорию Белоруссии.