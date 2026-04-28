В Грузии выбрали кандидатов на место будущего патриарха

Священный Синод Грузинской православной церкви (ГПЦ) выбрал трех кандидатов на патриарший престол — митрополита Потийского и Хобского Григола (Бербичашвили), митрополита Сенакского и Чхороцкуйского Шио (Муджири), митрополита Урбнисского и Руисского Иова (Акиашвили). Об этом сообщил глава службы по связям с общественностью грузинской патриархии Андрия Джагмаидзе, передает ТАСС.

После определения кандидатур священнослужителей представят расширенному совету ГПЦ, который изберет нового патриарха всея Грузии.

Избрание нового главы ГПЦ проходит после кончины 17 марта Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II, который возглавлял церковь почти полвека.

Илие II было 93 года. Захоронение состоялось в Тбилиси, в Сионском соборе, где покоятся останки восьми предыдущих патриархов Грузинской православной церкви.

В 1977 году Илия II был избран на патриарший престол в Сионском соборе членами Синода Грузинской церкви.

Деятельность Илии II была тесно связана с возрождением и строительством храмов и монастырей по всей Грузии, укреплением автокефалии Грузинской православной церкви, созданием духовных образовательных учреждений и гимназий, увеличением числа епархий, верующих и священнослужителей.

Ранее премьер Грузии пообещал усилить церковь после кончины патриарха Илии II.

 
По России покатилась волна сокращений. 13 признаков, что скоро уволят и вас
