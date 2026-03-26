Премьер Грузии пообещал усилить церковь после кончины патриарха Илии II

Отсутствие соболезнований от европейских политиков по поводу кончины патриарха Грузии Илии II говорит об их намерении «продолжить кампании» против Грузинской православной церкви (ГПЦ). Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Он также подчеркнул, что «внешние силы и их местная агентура не желают видеть подлинных авторитетов в Грузии и других странах».

«Мы усилим церковь, усилив таким образом государство, не допустим подрыва суверенитета», — сказал глава кабмина.

Попытки насадить в Грузии «лживые идеологии» обречены на провал, добавил он.

Католикоса-патриарха Грузии Илии II не стало 17 марта. Ему было 93 года. Захоронение состоялось в Тбилиси, в Сионском соборе, где покоятся останки восьми предыдущих патриархов Грузинской православной церкви.

В 1977 году Илия II был избран на патриарший престол в Сионском соборе членами Синода Грузинской церкви.

Деятельность Илии II была тесно связана с возрождением и строительством храмов и монастырей по всей Грузии, укреплением автокефалии Грузинской православной церкви, созданием духовных образовательных учреждений и гимназий, увеличением числа епархий, верующих и священнослужителей.

Ранее в Тбилиси заявили, что между Грузией и ЕС «цивилизационная пропасть».