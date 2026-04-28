Появились кадры отправки на обмен двух сотрудников спецслужб Молдавии

ФСБ опубликовала видео отправки на обмен двух офицеров молдавских спецслужб
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ опубликовала видео освобождения двух сотрудников молдавских спецслужб, на которых обменяли археолога Александра Бутягина и супругу российского военнослужащего. Об этом сообщает ТАСС.

Судя по кадрам, их вывели из СИЗО и посадили микроавтобус.

28 апреля в ходе обмена на границе с Польшей были возвращены в Россию археолог Александр Бутягин и супруга российского военного, проходящего службу в Приднестровье. По данным ФСБ, двое россиян были обменены на двух кадровых офицеров спецслужбы Молдавии. Обмен стал возможен благодаря многоэтапной операции, которую российские правоохранители провели совместно с КГБ Белоруссии.

Как сообщали в ФСБ, разведчики Молдавии понимали, что их разоблачили. Однако они пытались скрыть свою причастность к кадровому составу иностранных спецслужб.

По словам участников обмена, переговоры начались еще в сентябре 2025 года, а отправной точкой к их организации послужило обращение к главе Белоруссии отдельных лидеров дружественных стран. Впоследствии Лукашенко отдал соответствующие поручения Комитету госбезопасности и лично участвовал в обсуждении деталей обмена в ходе двусторонних контактов с союзниками.

