Психолог объяснила, почему россияне хотят провести майские праздники дома

Многие россияне планируют провести предстоящие майские праздники дома не только из-за нехватки средств на путешествия, но и из-за ценности нахождения в кругу семьи. Об этом kp.ru рассказала семейный психолог Анна Хныкина.

«Да, у многих людей нет возможности поехать, куда они хотят, или получить ту самую визу, и это вопрос не столько кошелька, сколько новых реалий. Но опрос показывает еще и то, что ценность нахождения в семье, в своем «гнезде», сегодня резко превышает ценность просто «поесть и попить» на природе», — объяснила специалист.

По ее словам, россияне перестали воспринимать праздничные выходные как гонку, во время которой необходимо куда-то ехать и активно отдыхать.

Помимо этого, многих перестала интересовать традиция жарить шашлыки в майские праздники. Психолог считает, что люди больше не готовы тратить время на пробки на дорогах, ради того, чтобы есть мясо на природе. Теперь ценность времени, проведенного в кругу родных, стала выше стремления устроить коллективное застолье.

До этого в пресс-службе сервиса путешествий «Туту» сообщили, что на праздничные выходные в мае россияне чаще всего планируют путешествия в Москву, Санкт-Петербург и Калининград, а среди зарубежных стран туристы выбирают Узбекистан и Турцию.

Ранее россиянам рассказали, почему погода влияет на настроение.

 
8 способов спасти деньги от инфляции. От самых верных до сомнительных
