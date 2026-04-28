При атаке БПЛА ВСУ серьезно пострадала администрация Марковского округа ЛНР

При ударе ВСУ по администрации Марковского округа ЛНР пострадали 18 человек
Здание администрации Марковского муниципального округа ЛНР серьезно пострадало в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотников. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник, его слова приводит ТАСС.

«Тушение пожара было осложнено угрозой повторных ударов. Благодаря слаженным действиям МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание», — сказал он.

При ударе по администрации пострадали 18 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Пасечник добавил, что одновременно Украина атаковала сельский совет в Меловатке Сватовского муниципального округа. Никто не пострадал.

26 апреля украинский беспилотный летательный аппарат атаковал группу молодых людей в селе Булгаковка в Луганской народной республике. В результате атаки три человека — 28-летняя девушка и двое 18-летних юношей — получили несовместимые с жизнью травмы. Также пострадали 15-летние мальчик и девочка, и 21-летний молодой человек.

Ранее в ЛНР было атаковано здание администрации одного из округов.

 
