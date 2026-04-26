Беспилотник атаковал группу молодых людей в ЛНР

Пасечник: двое юношей и девушка не выжили при атаке БПЛА на Булгаковку в ЛНР

Украинский дрон атаковал группу молодых людей в селе Булгаковка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, в результате атаки три человека — 28-летняя девушка и двое 18-летних юношей — получили несовместимые с жизнью травмы. Также пострадали 15-летние мальчик и девочка, и 21-летний молодой человек.

«Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнул Пасечник.

В ночь на 25 апреля беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удары по населенным пунктам в ЛНР. Как рассказал Пасечник, одной из целей стали жилые дома в селе Солонцы. Два жителя пострадали, троих спасти не удалось. Четыре здания оказались полностью разрушены.

Кроме того, атакам подверглись Луганск и Лисичанск. В первом городе выявили повреждение четырех автобусов и одного здания, а также зафиксировали нарушение электроснабжения нескольких районов. Во втором городе были повреждены несколько жилых домов, отметил глава республики.

Ранее в ЛНР было атаковано здание администрации одного из округов.