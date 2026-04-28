ВСУ обстреляли ЛНР, повреждена гимназия и административное здание

В поврежденной при ударе ВСУ гимназии в ЛНР приостановили учебный процесс

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прицельно ударили по зданию администрации Марковского муниципального округа в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем канале в Мах сообщил глава республики Леонид Пасечник.

По его словам, атака произошла сегодня днем, в разгар рабочего дня. В результате налета дронов ранения получили 18 человек, из них троих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пасечник добавил, что административное здание получило серьезные повреждения, начался пожар, ликвидировать который было сложно из-за угрозы повторных ударов беспилотников. Однако сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание, в настоящее время спасатели разбирают завалы.

Рядом с атакованным зданием администрации округа находится школа – в ней повреждено остекление. Пасечник отметил, что детей и персонал эвакуировали в безопасное место.

«В настоящий момент необходимо закрыть тепловой контур здания и убедиться, что находиться внутри безопасно. После этого будет приниматься решение о возобновлении учебного процесса», – добавили в Минобрнауки ЛНР, отметив, что завтра занятий проводиться не будет.

В начале апреля ВСУ атаковали беспилотниками школу в селе Великая Знаменка Запорожской области. В ходе удара ранения получили пятеро детей и учитель.

Ранее в Запорожской области атаковали скорую помощь, приехавшую к пострадавшим в школе.