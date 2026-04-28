Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

ВСУ обстреляли ЛНР, повреждена гимназия и административное здание

В поврежденной при ударе ВСУ гимназии в ЛНР приостановили учебный процесс
Канал главы ЛНР Леонида Пасечника в Мах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прицельно ударили по зданию администрации Марковского муниципального округа в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем канале в Мах сообщил глава республики Леонид Пасечник.

По его словам, атака произошла сегодня днем, в разгар рабочего дня. В результате налета дронов ранения получили 18 человек, из них троих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пасечник добавил, что административное здание получило серьезные повреждения, начался пожар, ликвидировать который было сложно из-за угрозы повторных ударов беспилотников. Однако сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание, в настоящее время спасатели разбирают завалы.

Рядом с атакованным зданием администрации округа находится школа – в ней повреждено остекление. Пасечник отметил, что детей и персонал эвакуировали в безопасное место.

«В настоящий момент необходимо закрыть тепловой контур здания и убедиться, что находиться внутри безопасно. После этого будет приниматься решение о возобновлении учебного процесса», – добавили в Минобрнауки ЛНР, отметив, что завтра занятий проводиться не будет.

В начале апреля ВСУ атаковали беспилотниками школу в селе Великая Знаменка Запорожской области. В ходе удара ранения получили пятеро детей и учитель.

Ранее в Запорожской области атаковали скорую помощь, приехавшую к пострадавшим в школе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
