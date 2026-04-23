В Туапсе закрыли два детских сада и школу из-за пожара в морском терминале

В Туапсе в районе горящего морского терминала закрыли два детских сада и школу

Работа двух детских садов, одной школы и торгового центра, расположенных неподалеку от горящего морского терминала Туапсе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«С 16 апреля по рекомендации Роспотребнадзора, временно не работают детские сады №22 и №25, школа №3 – учебный год в ней будет продлен», — говорится в сообщении.

Сообщается, что торговый центр «Красная Площадь» временно перестал принимать посетителей.

Черный «нефтяной дождь» и пепел, разлив мазута, перепачканные животные и птицы — жители Туапсе из-за пожара на морском терминале уже несколько дней жалуются на грязный воздух и химические капли, падающие с неба. По словам местных, на одежде и машинах остается масляная пленка. В нескольких районах города концентрации вредных веществ в воздухе в два-три раза превысили допустимые. Как Туапсе переживает последствия атак украинской армии на портовую инфраструктуру — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жителям Туапсе рассказали, как очистить шерсть питомцев из-за оседания мазута.