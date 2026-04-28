Пожарный поезд задействовали в тушении пожара на севере Москвы

На север Москвы для тушения возгорания на стройке привлекли пожарный поезд

Пожарный поезд был задействован в тушении крупного возгорания в строящемся здании на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

От состава развернули рукавные линии. Авиацию для тушения привлекать не планировали.

В МЧС добавили, что общая группировка на месте составляет более 200 человек и 65 единиц техники. Пожар был ликвидирован. Возгорание охватило 1,4 тыс. квадратных метров.

До этого пожару присвоили пятый, максимальный уровень сложности. Спасатели вывели из здания 31 человека. Еще девятерых осматривают медики. Семь человек спасти не удалось.

28 апреля издание Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщало, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электрическом щитке в бытовке на третьем этаже. Уцелевшие строители рассказали, что пламя вспыхнуло мгновенно, помещение заполнил густой едкий дым.

Строящийся дом находится во Втором Амбулаторном проезде. Это ЖК премиум-класса «Соул», где однокомнатная квартира без отделки стоит от 22 млн рублей.

