Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Омске умер врач, которого парализовало во время отпуска в Таиланде

Парализованный в Таиланде врач-ортопед Коробейников умер в больнице Омска
Минздрав Омской области

Омский врач-ортопед Михаил Коробейников, у которого произошел ишемический спинальный инфаркт в Таиланде, скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Омской области в Telegram-канале.

Согласно заявлению ведомства, Коробейников ушел из жизни на 59-м году жизни.

В феврале Коробейников перенес инфаркт спинного мозга, находясь в отпуске в Таиланде. В результате мужчина оказался полностью парализован. Он находился в одной из тайских больниц.

Его сын Григорий рассказывал о сложностях во взаимодействии с зарубежной клиникой: большинство медицинских процедур требует отдельного согласования со страховщиком. За содействием он обращался в российское посольство.

Позже руководитель благотворительного фонда «Радуга» Валерий Евстигнеев заявлял, что для перевозки врача нужен спецборт, поскольку Коробейникова нужно было транспортировать только в положении лежа.

Как указали в пресс-службе омского Минздрава, врач был доставлен в Омск, где проходил лечение в Областной клинической больнице, однако болезнь оказалась сильнее.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!