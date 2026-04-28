В Омске умер врач, которого парализовало во время отпуска в Таиланде

Парализованный в Таиланде врач-ортопед Коробейников умер в больнице Омска

Омский врач-ортопед Михаил Коробейников, у которого произошел ишемический спинальный инфаркт в Таиланде, скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Омской области в Telegram-канале.

Согласно заявлению ведомства, Коробейников ушел из жизни на 59-м году жизни.

В феврале Коробейников перенес инфаркт спинного мозга, находясь в отпуске в Таиланде. В результате мужчина оказался полностью парализован. Он находился в одной из тайских больниц.

Его сын Григорий рассказывал о сложностях во взаимодействии с зарубежной клиникой: большинство медицинских процедур требует отдельного согласования со страховщиком. За содействием он обращался в российское посольство.

Позже руководитель благотворительного фонда «Радуга» Валерий Евстигнеев заявлял, что для перевозки врача нужен спецборт, поскольку Коробейникова нужно было транспортировать только в положении лежа.

Как указали в пресс-службе омского Минздрава, врач был доставлен в Омск, где проходил лечение в Областной клинической больнице, однако болезнь оказалась сильнее.

